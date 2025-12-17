EQS-News: UTI Investments kooperiert mit FTSE Russell bei der Umstellung seiner Sovereign Bond ETF Benchmark

EQS-News: UTI Investments / Schlagwort(e): Miscellaneous

UTI Investments kooperiert mit FTSE Russell bei der Umstellung seiner Sovereign Bond ETF Benchmark



17.12.2025 / 22:45 CET/CEST

LONDON und PARIS, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments gab bekannt, dass sein Sovereign Bond ETF (Bloomberg Ticker: UIGB NA Equity) hat seine Benchmark vom Nifty India Government Fully Accessible Route (FAR) Select 7 Bonds Index (USD) auf den FTSE Indian Government Bond FAR Index (Bloomberg Ticker) umgestellt: CFIIFARU). Die Änderung ist Teil der Zusammenarbeit von UTI Investments mit FTSE Russell, dem globalen Indexanbieter, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und sich an weltweit anerkannten Benchmarks zu orientieren.

Der ETF wird den Anlegern weiterhin Zugang zu indischen Staatsanleihen bieten, spiegelt aber jetzt die Wertentwicklung des FTSE Indian Government Bond FAR Index wider, eines transparenten, regelbasierten Index, der von internationalen Anlegern stark beachtet wird. Der FTSE-Index bietet ein breiteres Renditekurvenexposure, das kurz- bis langfristige Laufzeiten abdeckt, ein ausgewogeneres und diversifizierteres Portfolioprofil bietet, die Stabilität über Zinszyklen hinweg verbessert, das Konzentrationsrisiko verringert und gleichzeitig den indischen Staatsanleihenmarkt genauer widerspiegelt.

Indische Staatsanleihen wurden in wichtige Schwellenländer-Staatsanleihen-Indizes aufgenommen - zunächst von JPMorgan und Bloomberg im Jahr 2024/2025 und im September 2025 in den FTSE Emerging Markets Government Bond Index (EMGBI). Diese Aufnahme spiegelt die kontinuierliche Entwicklung und die zunehmende Zugänglichkeit des indischen Anleihemarktes für internationale Anleger wider. Mit einer voraussichtlichen Gewichtung von 9,35% im EMGBI werden indische Anleihen eine wichtige Rolle in den globalen Schwellenländerportfolios spielen.

Warum indische Staatsanleihen jetzt

Indische Staatsanleihen bieten im Vergleich zu vielen anderen Industrie- und Schwellenländern höhere Renditen und bieten aufgrund ihrer relativ geringen Korrelation mit US-Treasuries und anderen globalen Rentenmärkten auch Diversifizierungsvorteile. Gestützt auf starke Devisenreserven von über 650 Mrd. USD ist Indien gut aufgestellt, um externe Schocks zu bewältigen. Die jüngste Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P auf BBB, die erste seit 2007, unterstreicht Indiens Fähigkeit, das Wachstum aufrechtzuerhalten, die Inflation unter Kontrolle zu halten und die Haushaltsdisziplin aufrechtzuerhalten - ein starker Rückenwind für das Interesse internationaler Investoren.

Scott Harman, Leiter des Bereichs Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) bei FTSE Russell, einem Unternehmen der LSEG, sagte:

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit UTI Investment , die den FTSE Indian Government Bond FAR Index für ihren Sovereign Bond ETF übernimmt. Dies spiegelt das wachsende weltweite Interesse an den indischen Rentenmärkten wider und unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung transparenter, regelbasierter Benchmarks, die Anlegern den Zugang zu Chancen in Schwellenländern ermöglichen. Da indische Staatsanleihen in den globalen Indizes an Bedeutung gewinnen, freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft zu vertiefen, um das Engagement der Anleger und den Kapitalfluss nach Indien zu fördern.

Über UTI Investments

UTI Investments ist der globale Arm der UTI Asset Management Company (UTI AMC), Indiens ältestem Vermögensverwalter. UTI Investments mit Hauptsitz in Singapur bietet Anlegern weltweit Zugang zu den indischen Aktien- und Rentenmärkten durch eine Reihe von innovativen und transparenten Anlagelösungen.

Disclaimer

Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten ihre Anlageziele und Risiken berücksichtigen und sich mit ihren Beratern beraten, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. UTI International ist der rechtliche Name, unter dem UTI Investments tätig ist.

Wichtige rechtliche Informationen und Haftungsausschlüsse finden Sie hier: https://utifunds.com/wp-content/uploads/2025/12/Important-Legal-Information.pdf

