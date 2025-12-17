EU will CO2-Zoll verschärfen - Schneider begrüßt Pläne

Brüssel/Berlin, 17. Dez (Reuters) - Die Europäische Union will ihren umstrittenen CO2-Grenzzoll auf weitere Produkte ausweiten und erhält dafür Zustimmung aus der Bundesregierung.

Künftig sollen auch Importe etwa von Autoteilen und Waschmaschinen mit der Abgabe belegt werden, wie aus Vorschlägen der EU-Kommission am Mittwoch hervorgeht. Damit sollen Schlupflöcher geschlossen werden, die es ausländischen Firmen ermöglichen könnten, die Abgabe zu umgehen.

"Die Europäische Kommission zeigt mit ihren Vorschlägen, wie ernst sie es mit dem CO2-Ausgleich meint", sagte Umweltminister Carsten Schneider der Nachrichtenagentur Reuters. Dies schütze energieintensive Branchen wie die Aluminium- oder Stahlindustrie vor Importen aus Ländern mit schwächeren Klimaregeln und reize Investitionen in klimafreundliche Technologien an. "Wir werden den Mechanismus daher konsequent umsetzen und darauf achten, dass er die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb schützt und für faire Handelsregeln sorgt", ergänzte der SPD-Politiker. Es sei gut, dass die Kommission frühzeitig aufzeige, wie der Grenzausgleichsmechanismus weiterentwickelt werde: "Das schafft Planungssicherheit für Unternehmen in der EU." Die Vorschläge würden nun genauer geprüft.

KLIMAZOLL WELTWEIT DER ERSTE DIESER ART

Schneider verwies darauf, dass der CO2-Zoll ab dem kommenden Jahr auf eine Reihe von Grundstoffen erhoben und dann bis 2034 schrittweise hochgefahren werde. Das Instrument ist das weltweit erste seiner Art. Es sieht bereits Abgaben auf die CO2-Emissionen bei der Herstellung von importierten Gütern wie Stahl, Aluminium, Zement und Düngemitteln vor. Ziel ist es, durch die Verteuerung der Importe eine Verlagerung der Industrieproduktion in Drittstaaten zu verhindern, in denen geringere Klimaauflagen gelten.

Die Gebühren für die betroffenen Importe sollen ab Januar 2026 anfallen. Ungeachtet der Einwände von Handelspartnern wie China, Indien und Südafrika will die EU-Kommission die Regelung nun verschärfen. So soll der Zoll auf Folgeprodukte ausgeweitet werden, die einen hohen Anteil an Stahl und Aluminium enthalten.

Zudem will die EU gegen ausländische Unternehmen vorgehen, wenn es Anzeichen für eine zu niedrige Angabe ihrer Emissionen gibt. Die EU-Länder und das Europäische Parlament müssen über die Vorschläge noch verhandeln. Während der Grenzausgleichmechanismus (CBAM) ab 2026 Gebühren für Importeure vorsieht, haben die Unternehmen bis September 2027 Zeit, entsprechende Zertifikate zu erwerben.

Die Kommission schlug zudem vor, 25 Prozent der Einnahmen zu verwenden, um europäische Hersteller für höhere Kosten zu entschädigen. Die Unterstützung soll jedoch nur Unternehmen zugutekommen, die in eine CO2-ärmere Produktion investieren.

(Bericht von Kate Abnett und Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)