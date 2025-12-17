Heidelberger Druck baut Rüstungsgeschäft mit Partnerschaft aus

17. Dez (Reuters) - Der Industriekonzern Heidelberger Druckmaschinen verbündet sich mit dem israelischen Drohnenabwehrspezialisten Ondas und will damit sein neues Rüstungsgeschäft erweitern.

Beide Partner wollen die Möglichkeit einer europäischen Fertigung von Systemen zur Drohnenabwehr, Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung im Verteidigungsbereich ausloten, wie Heidelberger Druck am Mittwoch mitteilte. Dafür hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) für ihre Tochterfirmen Ondas Autonomous Systems und Heidelberg Technology geschlossen. Unterzeichnet worden sei das Dokument bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Tel Aviv.

"Europa steht vor einem generationenübergreifenden Investitionszyklus zur Modernisierung der Verteidigung", erklärte Ondas-Chef Eric Brock. Das an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmen wolle durch die Partnerschaft mit Heidelberger Druck von dieser Investitionsphase profitieren. Angestrebt werde eine europäische Plattform, die den Markt des Unternehmens in Nato- und EU-Mitgliedstaaten erheblich erweitere. Heidelberger Druck wolle damit von einer lokalen Wertschöpfung in Deutschland und Europa profitieren, erklärte Vorstandschef Jürgen Otto. Die Expertise seines Konzerns in Präzisionstechnik, Serienfertigung und industrieller Automatisierung biete eine gute Grundlage für die Produktion autonomer Systeme in großem Maßstab.

Mit einer strategischen Partnerschaft hatte Heidelberger Druck in diesem Jahr einen Einstieg ins Rüstungsgeschäft bekannt gegeben. Der Druckmaschinen-Hersteller vereinbarte im Juli eine Absichtserklärung mit dem Energieregelungs-Spezialisten Vincorion, der etwa Generatoren für den Kampfjet Eurofighter produziert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll Heidelberger Energieregelungs- und -verteilungssysteme entwickeln und bauen.

