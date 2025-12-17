Im Kampf gegen Spionage - Neues Drohnenabwehrzentrum eröffnet

Berlin, 17. Dez (Reuters) - Bund und Länder haben das gemeinsame Zentrum zur Abwehr von Drohnen eröffnet.

Damit solle die wachsende Spionage- und Sabotage-Gefahr besser bekämpft werden, wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin erklärte. "Mit dem Gemeinsamen Drohnenabwehrzentrum schaffen Bund und Länder einen starken Pfeiler unserer Sicherheitsarchitektur", sagte Dobrindt. Behörden arbeiteten Hand in Hand, Kompetenzen würden gebündelt und Lagebilder verzahnt. "So erhöhen wir Tempo und Treffsicherheit im Kampf gegen hybride Bedrohungen, Sabotage und gezielte Provokationen", sagte der CSU-Politiker.

Die Drohnenerkennung und -bekämpfung ist bislang in Deutschland zersplittert. Zum einen sind die Bundesländer verantwortlich, die aber kaum Mittel zur Bekämpfung haben. Die Bundespolizei ist eigentlich nur an Flughäfen oder Bahnhöfen zuständig, soll aber künftig die Länder unterstützen. Die Bundeswehr wiederum hat eigene Einheiten, um ihre Anlagen zu sichern. Sie soll künftig aber auch erweiterte Kompetenzen bekommen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, Drohnen seien zu einem ernstzunehmenden Sicherheitsrisiko geworden. Die Bedrohung sei real und wachse. In dem Zentrum in Berlin sind die Polizeibehörden von Bund und Ländern, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei sowie die Bundeswehr vertreten. Es soll rund um die Uhr besetzt sein und eine gemeinsame Lagebewertung ermöglichen. Die Entscheidungskompetenzen der beteiligten Behörden bleiben davon jedoch unberührt.

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. In Hamburg sei man im Bereich der Drohnenabwehr bereits stark aufgestellt, etwa bei der Sicherung des Hafens in Zusammenarbeit mit Technologieführern wie dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verwies auf die hohe Dichte an kritischer Infrastruktur in der Hauptstadt. Auf Landesebene habe man sich bereits im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft 2024 verstärkt mit der Drohnenabwehr befasst.

