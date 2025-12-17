IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt Betriebsupdate über die Erschließungsarbeiten der Mine Sleeping Giant im November 2025

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt Betriebsupdate über die Erschließungsarbeiten der Mine Sleeping Giant im November 2025

Rouyn-Noranda, Kanada, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, über den aktuellen Stand der Erschließungsarbeiten zu informieren, die im November in der Mine Sleeping Giant in der Region Eeyou Istchee in Québec durchgeführt wurden.

Highlights

Verarbeitete Tonnage: 1.346 Tonnen

Gehalt des Fördererzes: 7,2 g/t

Gewinnungsrate: 95,8 %

Produzierte Unzen: 298 Unzen

Gegossene Unzen: 425 Unzen

Im November trieb Abcourt die Erschließung seiner Abbaustätten voran und setzte die Einstellung von Personal fort. Abcourt fügte wie geplant einen vierten Abbaubereich hinzu. Die geringere Tonnage im November war auf die Erschließungsabfolge bei zwei der vier Abbaubereiche zurückzuführen. Die sichere Erschließung der Abbaustätten war eine Frage des Zeitpunkts, so war beispielsweise die Verlegung der Belüftung auf die nächste Unterebene in einer der Abbaustätten erforderlich.

Während der Anlaufphase hat die Abbauplanung einen größeren Einfluss auf die Durchsatzleistung, als dies bei einem Dauerbetrieb mit mehreren Abbaubereichen der Fall wäre. Die Zahl der Arbeitskräfte stieg im November weiter an und wir haben mit unserem Partner Technica Mining ein Schulungsprogramm vereinbart, um Absolventen von bergbaulichen Ausbildungsstätten in konventionellem Bergbau auszubilden. Das Schulungsprogramm beginnt im Januar. Mit diesem Schulungsprogramm wollen wir die Belegschaft für das nächste Jahrzehnt aufbauen.

Pascal Hamelin, President und CEO, erklärt: Die Steigerung des Gehalts des Fördererzes und der Gewinnungsrate in der Mühlenanlage von Monat zu Monat ist sehr ermutigend und hilft uns bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Es gibt viele junge Absolventen im Bergbau, die bereit sind, bei Abcourt zu arbeiten, da wir ihnen einen guten Arbeitsplan und Unterkünfte vor Ort bieten können. Wir werden sie willkommen heißen, ausbilden und in unser Team integrieren, um die Mine Sleeping Giant auf sichere Weise als einen guten Arbeitsplatz zu gestalten, wo sie individuell und als Team erfolgreich sein können.

Wir freuen uns auch sehr mitzuteilen, dass Abcourt Anfang Dezember auf der Mines and Money-Konferenz in London den Precious Metal Panel Pitch Battle gewonnen hat und dabei an der Seite der besten Bergbauprojekte der Welt vorgestellt wurde. Abcourt schaffte es bis in die Endrunde des Wettbewerbs und wird sich weiterhin darum bemühen, das Bewusstsein von Anlegern auf der ganzen Welt zu schärfen.

Monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Elemente

Juli August September Oktober November Ergebnisse seit

Jahresbeginn

Diamantbohrungen (m) 2.201 2.360 1.906 1.666 1.726 9.859

Untertägige Sanierung (m) 810 350 543 61 682 2.446

Untertägige Erschließung (m) 9,5 9,1 53 82 94 247

Verarbeitete Tonnen (Tonnen) 0 1.072 2.439 2.563 1.346 7.420

Gehalt des Fördererzes (g/t) 0 5,66 5,98 6,0 7,2 6,17

Verarbeitete Unzen (oz) 0 195 469 497 311 1.472

Gewinnungsrate (%) 0 100 % 92,8 % 95,6 % 95,8 % 95 %

Produzierte Unzen (oz) 0 195 435 475 298 1.403

Gegossene Unzen (oz) 0 0 26 124 425 575

1. Der Goldbestand im Kreislauf betrug am Ende des Monats 828 Unzen.

2. Die Silberunzen im Kreislauf werden nicht analysiert.

3. Die Silberunzen werden zusammen mit dem Gold in der Raffinerie gewonnen, an die Prägeanstalt geliefert und zusammen mit dem Gold auf dem Markt verkauft.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die vermutete Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82243

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82243&tr=1

