IRW-News: Orestone Mining Corp. : Orestone schließt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 2,24 Mio. $ unter Beteiligung von Crescat Capital LLC ab

17. Dezember 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsensymbol TSX Venture Exchange: ORS) (Frankfurt: WKN: O2R2) (Orestone oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben, die ursprünglich am 10. Oktober 2025 angekündigt bzw. am 14. Oktober 2025 und 30. Oktober 2025 aktualisiert wurde.

Das Unternehmen begab 28.000.000 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,08 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 2.240.000 $. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant kann bis zum 16. Dezember 2026 ausgeübt und zum Preis von je 0,16 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden (die Privatplatzierung).

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Stammaktien und Warrants sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants begeben werden, sind an eine Haltedauer gebunden, die am 17. April 2026 abläuft. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 14.070 $ gezahlt. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse).

Der strategische Aktionär Crescat Capital LLC (Crescat) hat sich an der Privatplatzierung beteiligt und zeichnete 3.094.461 Einheiten, was einem Bruttoerlös von 247.556,88 $ entspricht. Die Beteiligung von Crescat erfolgte durch Crescat Portfolio Management im Namen seiner fünf (5) kollektiven Anlagefonds.

Bestimmte Direktoren, Führungskräfte und andere unternehmensinterne Personen (Insider-Zeichner) zeichneten oder erwarben Anweisungsverfügung und Kontrolle über insgesamt 5.550.000 Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung, was im Sinne der TSX Venture Exchange Policy 5.9 sowie der darin aufgenommenen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit verbundenen Parteien (Related Party Transaction) gilt. Das Unternehmen hat im Hinblick auf die Beteiligung verbundener Parteien an der Privatplatzierung Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 beansprucht, da weder der faire Marktwert des Gegenstands der Zeichnung von Einheiten durch die Insider-Zeichner noch der faire Marktwert der entsprechenden Gegenleistung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie für die Zwecke von MI 61-101 berechnet) betrug. Der Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) des Unternehmens wird weitere Einzelheiten enthalten. Dieser Bericht wird nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung der Insider-Zeichner zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststanden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für i) den weiteren Ausbau des Konzessionsgebiets Francisca in der argentinischen Provinz Salta, ii) die weitere Erschließung der Konzession Captain in der kanadischen Provinz British Columbia und iii) für allgemeine Verwaltungsausgaben bzw. zur Stärkung des Working Capital zu verwenden.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Die Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an David Hottman unter der Rufnummer 604-629-1929 oder per E-Mail an info@orestone.ca.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die beabsichtigte Verwendung des Erlöses. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können. Annahmen wurden unter anderem in Bezug auf die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten, den Zeitpunkt und die Höhe der Investitionskosten und die Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden getroffen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risikofaktoren, darunter die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten auf Mineralkonzessionsgebieten, die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendeten Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, wenn sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82247

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82247&tr=1

