IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed erweitert durch neue Produktionsstätte in Florida seine Produktionskapazität in den USA

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed erweitert durch neue Produktionsstätte in Florida seine Produktionskapazität in den USA

Die neue Anlage steigert die Produktionskapazität, senkt die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) und verbessert den Service für B2B-Kunden, um der prognostizierten steigenden Nachfrage nach Produkten gerecht zu werden

Highlights:

- Der Produktionsstandort in Florida erweitert TempraMeds Produktionspräsenz in den USA

- Erhöht die Kapazität, um der steigenden Nachfrage von Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Kostenträgern und Geräteherstellern gerecht zu werden

- Verkürzt Lieferzeiten und verbessert den Service für Kunden in den USA, wo bislang der Großteil der Produkte verkauft wurde

- Senkt die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) durch lokale Produktion, verbesserte Logistikeffizienz und fortschrittliche Fertigungsprozesse

- Erschließt neue globale Märkte für B2B-Kunden sowie große, international tätige Einzelhändler

- Stärkt TempraMeds langfristige Kommerzialisierungsstrategie und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

Vancouver, BC - 17. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine weitere US-Produktionsstätte in Florida eröffnet hat. Der zusätzliche Standort erweitert die Betriebskapazität des Unternehmens und verbessert seine Fähigkeit, die schnell wachsende Nachfrage nach den temperaturstabilen Medikamentenaufbewahrungsgeräten von TempraMed in den USA und weltweit zu erfüllen.

Aufgrund der erwarteten B2B-Nachfrage wird die neue Anlage die hochvolumige Produktion der Kernproduktlinie von TempraMed unterstützen - einschließlich VIVI Cap, VIVI Epi sowie der künftigen Produkte, einschließlich der intelligenten Lagerplattform VIVI Box - und gleichzeitig verbesserte Lieferzeiten, strengere Qualitätskontrollen und mehr Flexibilität in der Lieferkette ermöglichen. Durch die Lokalisierung der Produktion innerhalb der USA ist das Unternehmen auch in der Lage, die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) durch eine optimierte Logistik, eine geringere Abhängigkeit von Importen und optimierte Fertigungsabläufe deutlich zu senken.

Die Eröffnung eines neuen Produktionsstandorts ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer US-Präsenz und zur Sicherstellung, dass wir den steigenden Anforderungen von Gesundheitsdienstleistern, Apotheken, Kostenträgern und strategischen Partnern gerecht werden können, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. Die inländische Fertigung bietet uns die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die wir benötigen, um einige der am schnellsten wachsenden Segmente in der temperaturempfindlichen Medizin zu unterstützen - darunter GLP-1-Therapien, Biologika und Produkte zur Selbstinjektion. Zugleich unterstützt dies unmittelbar unser Engagement, hochwertige und kosteneffiziente Lösungen bereitzustellen, die Patienten schützen, Abfall reduzieren und die operative Belastung der Gesundheitssysteme verringern.

Der neue Standort wird zusammen mit dem bestehenden globalen Fertigungsnetz von TempraMed betrieben und bietet Redundanz, Effizienz und eine skalierbare Plattform für zukünftige Produkteinführungen. Das Unternehmen erwartet ein anhaltendes Wachstum der B2B-Nachfrage, da Arzneimittelhersteller, Händler und Gesundheitssysteme neue Standards für das Temperaturmanagement zu Hause und am Point-of-Care einführen.

Die Erweiterung unserer Produktionspräsenz in den USA stärkt jeden Teil unseres Geschäfts - Kommerzialisierung, Kostenstruktur und Kundenzufriedenheit, fügte Nagar hinzu. Damit wird TempraMed zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die robuste, konforme und nachhaltige Lösungen zum Schutz hochwertiger Medikamente suchen.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medienkontakt:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichte Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

