Krypto-Chance

Krypto & Steuern – Das müssen Anleger wissen

Krypto-Chance-Redaktion · Uhr

In der siebten Ausgabe der „Krypto-Chance“ geht es um die steuerliche Behandlung der Assetklasse Kryptowährungen und welche Aspekte Anleger unbedingt beachten sollten.

Darum geht es in dem Video:

Kryptowährungen werden steuerlich anders behandelt als traditionelle Wertpapiere. Wir besprechen, welche steuerlichen Regelungen allgemein gelten, welche häufigen Fehler vorkommen und wie man sie vermeiden kann, sowie eine sinnvolle Integration der Haltefrist-Regelung in die Investment-Strategie. Zusätzlich werden Praxis-Tipps für die direkte Umsetzung der steuerlichen Aufzeichnung in der BISON-App gezeigt.

