Kryptowährungen werden steuerlich anders behandelt als traditionelle Wertpapiere. Wir besprechen, welche steuerlichen Regelungen allgemein gelten, welche häufigen Fehler vorkommen und wie man sie vermeiden kann, sowie eine sinnvolle Integration der Haltefrist-Regelung in die Investment-Strategie. Zusätzlich werden Praxis-Tipps für die direkte Umsetzung der steuerlichen Aufzeichnung in der BISON-App gezeigt.

