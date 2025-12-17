Liefert Micron? | Amazon in Kreislauf-Deal mit OpenAI

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Wir sehen einen leichten Erholungsversuch, wobei die Marktlage insgesamt fragil bleibt. Nachdem der Dezember-PMI Einkaufsmanager Index anziehende Inflation signalisierte, könnte im Vorfeld der morgigen November-Verbraucherpreise Zurückhaltung dominieren. Dass Jabil nach den soliden Zahlen und angehobenen Aussichten freundlich tendiert, ist ein gutes Signal für den KI-Sektor. Die Blicke richten sich nun auf die nach dem Handelsende anstehenden Zahlen von Micron richten. Die Messlatte hängt ausgesprochen hoch. Ansonsten ist das Ertragsumfeld gemischt, mit den Aktien von Nucor und Lennar unter Druck. Im KI-Sektor bahnt sich ein neuer Kreislauf-Deal an. Amazon plant 10 Mrd. US-Dollar in OpenAI zu investieren, die dann im Gegenzug mehr Cloud-Kapazitäten und Chips bei Amazon einkaufen werden. Ansonsten hat sich vor dem Opening Notenbanker Waller für eine Fortsetzung der Zinssenkungen ausgesprochen.



00:00 Überblick | saisonale Trends

01:33 Renditen Staatsanleihen, neuer FED Chef & Zinsen

05:38 Leichte Erholung im KI-Sektor: Jabil

07:31 Micron heute Abend | Inflationsdaten morgen

10:03 Marktrotation unterbrochen durch Pfizer und Ölpreis

11:30 Geopolitik: Venezuela | Ukraine & Russland

13:41 Lennar verfehlt | General Mills

14:08 Amazon in Kreislauf-Deal mit OpenAI

15:26 Meldungen: Tesla | Google | Meta | Warner Bros. Discovery

21:30 Analysten: Adobe | Pepsi | Royal Caribbean | Spotify



