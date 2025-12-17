London setzt Abramowitsch Frist für Freigabe von Chelsea-Geld für die Ukraine

London, 17. Dez (Reuters) - Die britische Regierung hat dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch am Mittwoch eine letzte Frist zur Freigabe von 2,5 Milliarden Pfund aus dem Verkauf des Fußballvereins Chelsea für die Ukraine gesetzt.

Andernfalls drohe ihm eine Klage, teilte die Regierung mit. "Meine Botschaft an Abramowitsch ist klar: Die Uhr tickt", sagte Premierminister Keir Starmer dem Sender BBC zufolge. "Halten Sie die von Ihnen eingegangene Verpflichtung ein und zahlen Sie jetzt." Sollte er dieser Forderung nicht nachkommen, sei die Regierung bereit, vor Gericht zu ziehen. Finanzministerin Rachel Reeves erklärte, es sei inakzeptabel, dass das Geld, das dem ukrainischen Volk zustehe, auf einem britischen Bankkonto eingefroren bleibe.

Gemäß den Bedingungen einer neuen, von der Regierung ausgestellten Lizenz hat Abramowitsch 90 Tage Zeit zu handeln. Diese Lizenz soll die Überweisung der Gelder - umgerechnet 2,8 Milliarden Euro - an eine neu zu gründende wohltätige Stiftung ermöglichen. Die Regierung in London fordert, dass die Gelder ausschließlich für humanitäre Zwecke in der Ukraine verwendet werden. Abramowitsch hatte sich jedoch für eine flexiblere Regelung eingesetzt und erklärt, das Geld solle allen Opfern des Krieges zugutekommen. Damit könnte es auch an russische Staatsbürger fließen, was die Regierung in London ablehnt. Eine Stellungnahme von Abramowitsch lag zunächst nicht vor.

Abramowitsch hatte den Premier-League-Fußballverein 2003 für etwa 140 Millionen Pfund erworben. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 wurde er im Zuge von Sanktionen gegen russische Oligarchen auf eine schwarze Liste gesetzt. Im März bot er den Verein aus London zum Verkauf an, der im Mai von einem Konsortium um den US-Investor Todd Boehly übernommen wurde. Das Geld ist seitdem auf einem britischen Konto eingefroren. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen am Donnerstag zudem Vorschläge prüfen, wie Erträge aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden können.

(Bericht von Muvija M und Catarina Demony; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Redigiert von Philipp Krach; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)