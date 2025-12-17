Media/Saturn will auch unter neuem Eigner wachsen

Düsseldorf, 17. Dez (Reuters) - Die Elektronik-Handelsholding Ceconomy will auch unter dem chinesischen Techriesen JD.com ihren Wachstumskurs fortsetzen.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet die Eignerin der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn nach Zuwächsen im vergangenen Jahr einen moderaten Anstieg des währungsbereinigten Gesamtumsatzes, teilte sie am Mittwoch mit. Zudem will Ceconomy profitabler arbeiten: Die Holding stellte einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von rund 500 Millionen Euro in Aussicht. Im Vorjahr waren es 378 Millionen Euro. Die Übernahme durch JD.com soll im kommenden Jahr endgültig besiegelt werden. JD.com hat sich bereits eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent an den Düsseldorfern gesichert. Letztlich will der im Online-Handel groß gewordene Konzern Ceconomy von der Börse nehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Ceconomy Umsatz und operativen Gewinn in die Höhe schrauben können. "Dieses Jahr macht uns stolz", bilanzierte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner. Der Umsatz legte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro zu, dabei wuchsen die Online-Shops des Konzerns um 13,3 Prozent. Das bereinigte Ebit stieg im Vergleich zum Vorjahr um 72 Millionen Euro auf 378 Millionen Euro.

JD.com hatte den Ceconomy-Aktionären je 4,60 Euro in bar je Stammaktie geboten. Insgesamt wurde Ceconomy damit mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet. "Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen", hatte Ceconomy-Chef Deissner gesagt. "Über die Partnerschaft haben wir Zugriff auf Technologien, auf weltweit führendes Einzelhandelswissen und auf Lieferketten, die weltweit ihresgleichen suchen", hatte er betont. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon sein Europa-Geschäft ausbauen.

