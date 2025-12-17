Merz macht sich für Mercosur-Abkommen stark

BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzler Friedrich Merz nachdrücklich für das geplante Freihandelsabkommen mit den vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten geworben. "Die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union bemisst sich auch daran, ob wir nach 26 Jahren von Verhandlungen endlich in der Lage sind, dieses Handelsabkommen zu einem Abschluss zu bringen", sagte der CDU-Politiker bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

"Wir stärken mit diesem Abkommen den europäischen Binnenmarkt", versicherte Merz. Diejenigen, die in der jetzigen Lage an großen Abkommen "kleinteilig herummäkeln", hätten die Prioritäten nicht richtig verstanden.

Der Deal soll den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ankurbeln. Die französische Regierung hatte zuletzt jedoch abermals Nachbesserungen und eine Verschiebung gefordert.