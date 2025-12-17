Mutmaßlicher Attentäter von Sydney des mehrfachen Mordes angeklagt

Sydney, 17. Dez (Reuters) - Der mutmaßliche Attentäter vom Bondi Beach in Sydney ist wegen Mordes in 15 Fällen sowie diverser weiterer Vergehen angeklagt worden.

Insgesamt werden ihm 59 Straftaten vorgeworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darunter seien auch Körperverletzung mit Mordversuchen in 40 Fällen und Terrorismus. Der Mann habe getötet und Leben gefährdet, um eine religiöse Sache voranzutreiben und Angst in der Bevölkerung zu verbreiten, hieß es in der Erklärung der Polizei. "Erste Hinweise deuten auf einen Terroranschlag hin, der vom IS inspiriert wurde, einer in Australien gelisteten Terrororganisation."

Bei dem Anschlag in Sydney zum jüdischen Lichterfest (Chanukka) wurden am Sonntag 15 Menschen getötet. Auch einer der beiden Attentäter kam ums Leben, er wurde von der Polizei erschossen. Es handelt sich um den 50-jährigen Sajid Akram. Sein 24-jähriger Sohn und mutmaßlicher Komplize, Naveed Akram, wurde von der Polizei angeschossen. Er liegt streng bewacht in einem Krankenhaus. Am Dienstag erwachte er aus dem Koma. Er soll am Montag per Videoschalte vor einem Gericht erscheinen.

Am Mittwochmorgen gedachten zahlreiche Schwimmer an Sydneys beliebtestem Strand der Toten mit einer Schweigeminute. Eine geplante Silvesterfeier wurde von den Veranstaltern abgesagt.

(Bericht von Scott Murdoch, Alasdair Pal, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)