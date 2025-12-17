W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

17.12.2025
Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

17.12.2025 / 14:38 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        17.12.2025
     Target price:                USD 7.80
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and decreased the price target from USD 8.50 to USD 7.80.

Abstract:
Cardiol Therapeutics has presented the full Phase II ARCHER data for
CardiolRx in acute myocarditis (AM) at the ESC Working Group on Myocardial &
Pericardial Disease (Trieste). The study showed a statistically significant
reduction in left-ventricular (LV) mass of 9.2g (~7%) vs placebo (p=0.0117)
over 12 weeks. This is notable because increased LV mass reflects ongoing
inflammation; a reduction is a marker of healing (reverse remodelling).
Other MRI measures moved in the right direction, supporting the same
biological story: ECV (extra cellular volume-space outside heart cells,
linked to oedema/fibrosis); ICV (intra cellular volume- space inside cells,
linked to cellular swelling); LAESV (Left atrial end systolic volume -atrial
size/workload); and LVEDV (Left ventricular end diastolic volume-ventricular
size). While not every secondary endpoint crossed p<0.05, the data package
is coherent: as inflammation resolves inside and outside cells, total
myocardial tissue shrinks (captured by LV mass). Safety was benign and in
line with prior experience. Despite a near-miss on the co-primary ECV
endpoint and a neutral GLS (global longitudinal strain), the pre-specified,
statistically significant reduction in LV mass-with supportive remodelling
signals-provides robust mechanistic validation of Cardiol's
anti-inflammatory/anti-fibrotic pathway and strengthens the read-through to
the phase III MAVERIC programme in recurrent pericarditis (RP) and to CRD-38
in heart failure. Reflecting updated assumptions in our SOTP valuation
model-where the higher probability of success in AM is more than offset by
post financing dilution-we lower our price target to USD 7.80 (old: USD
8.50). We reiterate our Buy rating (upside: 650%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 8,50 auf USD
7,80.

Zusammenfassung:
Cardiol Therapeutics hat die vollständigen Phase-II-Daten der ARCHER-Studie
zu CardiolRx bei akuter Myokarditis (AM) vor der ESC-Arbeitsgruppe für
Myokard- und Perikarderkrankungen (Triest) vorgestellt. Die Studie zeigte
eine statistisch signifikante Verringerung der linksventrikulären (LV) Masse
um 9,2 g (~7%) gegenüber Placebo (p=0,0117) über einen Zeitraum von 12
Wochen. Dies ist bemerkenswert, da eine erhöhte LV-Masse eine anhaltende
Entzündung widerspiegelt; eine Verringerung ist ein Marker für Heilung
(umgekehrte Remodellierung). Andere MRT-Messungen entwickelten sich in die
richtige Richtung und stützten dieselbe biologische Aussage: ECV
(extrazelluläres Volumen - Raum außerhalb der Herzzellen, verbunden mit
Ödemen/Fibrose); ICV (intrazelluläres Volumen - Raum innerhalb der Zellen,
verbunden mit Zellschwellung); LAESV (linksatriales endsystolisches Volumen
- Vorhofgröße/Arbeitsbelastung); und LVEDV (linksventrikuläres
enddiastolisches Volumen - Ventrikelgröße). Obwohl nicht jeder sekundäre
Endpunkt p<0,05 überschritten hat, ist das Datenpaket kohärent: Wenn die
Entzündung innerhalb und außerhalb der Zellen abklingt, schrumpft das
gesamte Myokardgewebe (erfasst durch die LV-Masse). Die Sicherheit war gut
und entsprach den bisherigen Erfahrungen. Trotz einer knappen Verfehlung des
koprimären ECV-Endpunkts und einer neutralen GLS (globale Längsdehnung)
liefert die vorab festgelegte, statistisch signifikante Verringerung der
LV-Masse - mit unterstützenden Remodellierungssignalen - eine robuste
mechanistische Validierung des entzündungshemmenden/antifibrotischen
Wirkmechanismus von Cardiol und stärkt den Übergang zum Phase-III-Programm
MAVERIC bei rezidivierender Perikarditis (RP) und zu CRD-38 bei
Herzinsuffizienz. Aufgrund der aktualisierten Annahmen in unserem
SOTP-Bewertungsmodell - wonach die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei AM
durch die Verwässerung nach der Finanzierung mehr als ausgeglichen wird -
senken wir unser Kursziel auf USD 7,80 (zuvor: USD 8,50). Wir bekräftigen
unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 650%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=71ee4b4fb4e12ad8294f0ec5ca040543

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

