OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für Repowering-Fonds der CEE Group Frankfurt am Main (ots) - - 1,6 Mrd. EUR für den Kapazitätsausbau bestehender Wind- und Solarparks - Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Arranger an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau von Wind- und Solarprojekten in Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für den deutschen Asset-Manager CEE Group beläuft sich auf bis zu 1,6 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit UniCredit, CIBC, ING, SMBC und SEB bereitgestellt. Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Wind- und Solarparks mit leistungsstärkeren Turbinen und PV-Modulen und somit einer deutlichen Steigerung der installierten Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. CEE Group plant, auf diese Weise die Kapazität von mindestens 29 seiner 45 Bestandsanlagen (17 Wind- und 28 Solarparks in ganz Deutschland mit einzelnen Anlagen in Frankreich) von aktuell 457 MW auf rund 1,1 GW zu erhöhen - eine Steigerung um mehr als 140 Prozent. "Wir sind stolz, zu dieser großvolumigen Fonds-Finanzierung beizutragen, die neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung bestehender Wind- und Solarenergie-Infrastruktur in Deutschland ermöglicht", so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir unterstreichen damit unser Engagement für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit Deutschlands." "Diese Finanzierungsstruktur ist nach unserem Kenntnisstand einzigartig im deutschen Markt für Alternative Investmentfonds", erklärt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. "Wir haben erstmals eine Konsolidierung auf Portfolio-Ebene des gesamten Fonds erreicht - und das ohne zusätzliche Eigenkapitalanforderungen an unsere institutionellen Investoren. Dies ermöglicht nicht nur die Rückführung verschiedener Bestandskreditlinien, sondern sichert gleichzeitig die vollständige Finanzierung unserer ambitionierten Repowering-Strategie bis 2030." "Es spricht für die Professionalisierung des Marktes, dass ein derart eindrucksvolles internationales Konsortium unsere Repowering-Strategie mit diesem Volumen finanziert", so Franjo Salic, CIO der CEE Group. "Der Megatrend Repowering ist absolut bankfähig und bietet eine Win-Win-Situation für Eigen- wie Fremdkapitalgeber." Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984