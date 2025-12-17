W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Aus vom Verbrenner-Aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Aus vom Verbrenner-Aus:

"Sie alle machten die Rechnung ohne die Bevölkerung, die sich, wie man beim Streit ums Heizungsgesetz sehen konnte, ungern Klimaschutz in Form von Verboten aufs Auge drücken lässt. Und es war auch eine naive Rechnung ohne Rücksicht auf den technischen Fortschritt: Erst langsam werden E-Autobatterien günstig genug für reichweitenstarke Kleinwagen. In Norwegen setzte man nicht auf den Irrweg der Verbotspolitik, sondern auf kluge Steuerpolitik: Verbrenner wurden teurer, E-Autos billiger: Statt 2035 wurde das Ziel 2025 erreicht - ohne Verbote."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber
Commerzbank-Chefin
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn13. Dez. · dpa-AFX
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden