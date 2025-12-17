Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Druck der EU auf Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Druck der EU auf Russland:

"(.) Auch Putin wird besonders interessieren, was er sich unter der "multinationalen Truppe" vorzustellen hat und welche Qualität die "verbindlichen" Beistandszusagen für Kiew haben sollen. Bisher hat er alles kategorisch zurückgewiesen (.) Doch auch ohne Zustimmung Putins (und Trumps) zu den Vorschlägen aus Berlin haben die Europäer eine Möglichkeit, den Druck auf den Kreml zu erhöhen: indem sie am Donnerstag beschließen, das eingefrorene Geld der russischen Zentralbank für die Ukraine nutzbar zu machen. Damit würde die EU Putin zeigen, dass sie nicht nur Friedenspläne aufstellen, sondern auch dem Ernst der Lage angemessen handeln kann. Käme in Brüssel eine Einigung nicht zustande, dann erwiese sich die EU wieder als der Papiertiger, vor dem weder Putin noch Trump Respekt haben."