W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus:

"Ist das die Rettung für Europas Autoindustrie? Leider eher das Gegenteil. Die EU-Kommission schlägt vor, dass das "Verbrennerverbot" gelockert wird. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor sollen unter bestimmten Bedingungen auch nach dem Jahr 2035 weiter verkauft werden dürfen. Das Signal, das davon ausgeht, ist leider fatal: Es mag Politik, Konzerne und auch Verbraucher:innen beruhigen, die gerne am Altvertrauten festhalten. Die Zukunft der Branche sichert das nicht. Tatsächlich erschwert es sie. Am Trend zu E-Mobilität wird das Aus für das Verbrenner-Aus in der EU nichts ändern. Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat leider recht, wenn sie warnt, das gelockerte Verbrenner-Aus werde eher Arbeitsplätze zusätzlich vernichten. Sie mahnt, die Branche brauche vor allem Planungssicherheit und keine abrupten politischen Kurswechsel. Letzteren bekommt sie nun wohl. Es ist ein Pyrrhus-Sieg für die Verbrenner-Fans um Friedrich Merz und Markus Söder."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber15. Dez. · dpa-AFX
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber
Commerzbank-Chefin
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn13. Dez. · dpa-AFX
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden