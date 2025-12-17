TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 22:00 USA: Micron, Q1-Zahlen USA: General Mills, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25 16:00 USA: Lagerbestände 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin 18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Belgien FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht den Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025 ERU: EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie vor

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi