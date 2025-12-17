TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen 22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen GBR: Accenture, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 11/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Bauproduktion 10/25 13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25 14:30 USA: Realeinkommen 11/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen 11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025 SONSTIGE TERMINE BEL: EU-Gipfel, Brüssel

