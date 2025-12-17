W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Toter und Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen

dpa-AFX · Uhr
BELGOROD (dpa-AFX) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod mindestens ein Mensch getötet worden. Dies sei bei einem ferngesteuerten Angriff auf ein ziviles Auto in der Ortschaft Samostje knapp acht Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt geschehen, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei diesem und weiteren ukrainischen Attacken im russischen Grenzgebiet seien insgesamt zehn Menschen verletzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Im Rahmen der Kampfhandlungen überziehen sich beide Kriegsparteien mit Drohnenangriffen./ast/DP/stw

