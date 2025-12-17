Trading-Chance Metlife: Trendaktie konsolidiert

Unsere drei Kriterien

Wir achten bei der Aktienauswahl auf klare und strenge Kriterien, anhand derer man die Top-Titel ausgezeichnet herausfiltern kann. Bei unserem Research sehen wir, dass bestimmte Kennziffern-Werte inflationär häufig vorkommen. Diese sind augenscheinlich keine guten Kriterien für das Selektieren der Top-Unternehmen. Andere wiederum sind extrem selten. Dazu zählt das Kriterium der Dividenden-Steigerung über mehr als 25 aufeinanderfolgende Jahre, wie Sie es von unseren Dividenden-Aristokraten kennen. Eine Liga darunter sind Unternehmen, die aufstrebend sind, aber noch nicht all diese Kriterien erfüllen.

Dort achten wir auf folgende Kennziffern und Bedingungen:

1. Keine Dividenden-Senkung seit mindestens 20 Jahren

2. Dividenden-Steigerung seit mehr als 10 Jahren

3. Verschuldungsgrad <10 Prozent

Diese Kombination an Parametern erfüllen weltweit gerade einmal 84 Aktien! Hierbei gilt es zu bedenken, dass es insgesamt knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt.

Was macht MetLife?

MetLife ist weltweit im Bereich Insurance tätig. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten und Finanzdienstleistungen an. Zu den Geschäftsfeldern zählen Life Insurance, Health Insurance, Dental Insurance und Disability Insurance. Darüber hinaus ist MetLife im Segment der Retirement & Savings Produkte aktiv und bietet Lösungen für Rentenplanung und Vermögensbildung. Ein weiterer wichtiger Bereich ist Group Insurance, wo MetLife Versicherungslösungen für Arbeitgeber bietet, um deren Mitarbeitern Absicherung im Falle von Krankheit, Unfall oder Tod zu gewährleisten. Zusätzlich zu traditionellen Versicherungsprodukten erweitert das Unternehmen sein Angebot um Asset Management Dienstleistungen, die Investmentmanagement, institutionelles Vermögensmanagement und weitere Finanzdienstleistungen umfassen.

Belastungsfrei

Wenn wir die Zahlen des Unternehmens betrachten, dann fällt uns das Wort „belastungsfrei“ sofort ein. Das Unternehmen ist mit einem Verschulungsgrad von zwei Prozent praktisch schuldenfrei. Der Gewinn wurde zwischen 2015 und heute von 4,57 auf 5,31 Dollar je Aktie verbessert. Gleichzeitig stieg der Operative Cashflow von 11,83 auf 22,63 US-Dollar. Wie treue Leser wissen, ist für uns der Operative Cashflow eines der wichtigsten Elemente bei der schnellen Bewertung von künftigem Kurspotenzial. Und hier sehen wir, dass der Cashflow sich besser entwickelte als der Gewinn. Das ist positiv für die Zukunft zu werten und gibt Grund zur Annahme, dass der Gewinn künftig erhöht und möglicherweise auch die Margen gesteigert werden können. Die Netto-Marge liegt derzeit bei 5,34 Prozent. An der Börse ist das Unternehmen gegenwärtig mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 9,8 in etwa auf dem Level des langfristigen Durchschnitts-KGV´s bewertet.

Nächster Halt 116 Dollar?

Verglichen mit den alten Schlachtschiffen der US-Börsengeschichte, die sich in der Riege der Dividenden-Aristokraten tummeln, ist Metlife noch recht jugendlich an der Börse. In der kurzen Historie der Aktie gab es gleich drei große Börsenkrisen. Stets zog der schwache Gesamtmarkt zwar den Kurs der Aktie mit nach unten, doch war die Kursschwäche rasch wieder egalisiert. Seit der Corona-Krise steigt der Kurs sehr dynamisch an. Ein steiler Trendkanal (blau) hat sich ausgebildet, innerhalb dessen der Aktienkurs derzeit konsolidiert. Es ist wahrscheinlich, dass diese Konsolidierung noch nicht abgeschlossen ist. Zwischen 63 und 65 Dollar haben wir dabei eine massive Unterstützung, die sich aus dem 2007er-Hoch und dem Pullback jüngst ergibt. Oberhalb von 89,05 Dollar (Allzeithoch) wäre der Weg frei zum nächsten Etappenziel bei 116 Dollar. Das Ziel ergibt sich via Trend-Differenz-Methode und ist technischer Natur. Wir sehen in der Aktie jedoch langfristig noch viel mehr Potenzial, weshalb wir es nicht für sinnhaft erachten, auf solche eher kurzfristig motivierten Ziele hin zu handeln.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Es handelt sich zwar nicht um eine augenscheinlich spektakuläre Aktie, doch genau hier sehen wir die Chancen. Der Kurs befindet sich in einem sehr stabilen und robusten Aufwärtstrend. Die Geschäftsentwicklung lässt weiteres Potenzial erahnen, insbesondere, wenn man sich die starke Entwicklung des Operativen Cashflows betrachtet. Es handelt sich jedoch auch hier nicht um eine klassische Trading-Aktie, sondern um Papiere, die man kauft und liegen lässt. Idealerweise engagiert man sich in regelmäßigen Abständen erneut mit dem immer gleichen nominalen Betrag. Wir stellen Ihnen nachfolgend ein passendes Produkt hierfür vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Metlife

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 44,116 USD. Bei einem aktuellen Preis von 82 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,04. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PC23WE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 89,05 USD

Unterstützungen: 63 und 65 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Metlife

Basiswert Metlife WKN PC23WE ISIN DE000PC23WE7 Basispreis 44,116 USD K.O.-Schwelle 44,116 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,04 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.