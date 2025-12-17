LBBW Kapitalmärkte Daily
US-Arbeitsmarktdaten endlich veröffentlicht
US-Arbeitslosenquote: 4-Jahres-Hoch
Das US-Arbeitsministerium veröffentlichte gestern nicht nur den Arbeitsmarktbericht für November, sondern auch die nachträglich erhobenen Daten zur Beschäftigungsentwicklung im Oktober. Ursächlich für die Verzögerung war die lange Haushaltssperre (Government Shutdown), in der US-Behörden manche Tätigkeiten vorübergehend einstellen mussten. Auch dadurch sank die Zahl der Beschäftigten im Oktober um 105 Tausend und stieg im November um 64 Tausend. Der US-Arbeitsmarkt schwächelt also weiter, bricht unseres Erachtens aber nicht ein: Im Durchschnitt der zurückliegenden drei Monate schuf die US-Privatwirtschaft pro Monat 75 Tausend neue Jobs. Dies ist zwar nur die Hälfte der Beschäftigungszuwächse vom Vorjahr, aber immer noch ein spürbarer Anstieg. Die Stundenlöhne zogen dabei weiterhin an. Allerdings sprang die Arbeitslosenquote von 4,4 % im September auf 4,6 % im November. Dies markiert nicht nur ein neues Jahreshoch (im Januar lag das Jahrestief bei 4,0 %), sondern auch den höchsten Stand nach September 2021 (4,7 %). Bei den US-Einkaufsmanager-Indizes (PMI) gab es einen leichten Rückgang von 54,2 auf 53,0 Punkte, was aber noch im expansiven Bereich liegt. In Summe dürfte die US-Notenbank ihren Zinssenkungskurs auch im kommenden Jahr fortsetzen. Die Aktienmärkte setzten nach den mit Spannung erwarteten Daten ihren leichten Abwärtstrend der vergangenen Tage größtenteils fort.
Rückläufige PMI-Werte für EuroraumFür den Euroraum wurden gestern vorläufige Dezember-Daten der Einkaufsmanagerindizes (PMIs) veröffentlicht. In Deutschland musste zum Jahresende ein Rückgang dieser Stimmungsindikatoren verzeichnet werden, sowohl für die Industrie (von 48,2 Punkten auf 47,7) als auch für den Dienstleistungssektor (von 53,1 auf 52,6). Dies lag unter den Erwartungen und wirkte sich auch auf die PMIs für den Euroraum aus, die ebenfalls nachgaben. Beim ZEW Indikator für Deutschland gab es dagegen eine positive Nachricht: Die Erwartungskomponente für die konjunkturelle Entwicklung verbesserte sich von 38,5 auf 45,8 Zähler und übertraf die Erwartungen (Bloomberg-Konsens: 38,4). Allerdings gelang dies nur auf Basis einer verschlechterten Lageeinschätzung (von -78,7 auf -81,0) der befragten Analysten und professionellen Anleger.
Heute Daten zum ifo Geschäftsklima
Heute stehen nochmals Daten zur Konjunkturentwicklung in Deutschland auf der Agenda: Das ifo-Forschungsinstitut veröffentlicht um 10 Uhr aktuelle Einschätzungen vom Dezember. Für den Geschäftsklimaindex, der im November bei 88,1 Punkten notierte, könnte zum Jahresausklang noch ein kleiner Anstieg herausspringen.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 15.12.2025Dax mit kleinem Plus - Gewinnmitnahmen bei US-Techs schrecken nur kurz auf15. Dez. · onvista
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächer14. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
Dax Tagesrückblick 16.12.2025Dax beendet Erholung - 24.000er-Marke hält nochgestern, 17:55 Uhr · onvista
Börse am Morgen 16.12.2025Warten auf US-Jobdaten: Anleger halten sich zurück - Rüstungswerte unter Druckgestern, 09:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen sollten15. Dez. · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung