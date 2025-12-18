W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: ThyssenKrupp Nucera steigen erneut nach 'Buy' von Deutscher Bank

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat am Donnerstag den Kurs von Thyssenkrupp Nucera nochmals angetrieben. Mit in der Spitze plus 4,5 Prozent auf 8,875 Euro lagen die Papiere leicht über dem Vortageshoch von 8,850 Euro. Am Mittwochnachmittag hatten sie einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben.

Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. So habe das operative Ergebnis (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/jha/

