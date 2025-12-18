W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

