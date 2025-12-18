W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2150 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

