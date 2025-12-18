W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug -...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" klärt auf: Anlagebetrug - Vom Investment zum Albtraum

Teure Versprechen: Die Wahrheit hinter der Finanzfalle 

Wien (APA-ots) - Schnelles Geld, hohe Renditen und verlockende  
Versprechen: Für viele 
klingt das nach einer Chance, doch oft endet es im finanziellen 
Albtraum. Anlagebetrug ist eine wachsende Gefahr, die jeden treffen 
kann - unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung. 

In der aktuellen Folge von "Reden wir über Geld", dem Podcast der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beleuchten wir gemeinsam 
mit Philipp Genduth, Mitgründer der Initiative finanzenverstehen.at 
und Cybercrime-Experte bei der Polizei, die Mechanismen hinter 
betrügerischen Investmentangeboten. Sie erfahren welche 
Betrugsmodelle derzeit besonders häufig sind und vor allem auf welche 
Warnsignale man achten sollte. Wir sprechen über die psychologischen 
und digitalen Tricks der Täter und erzählen aus erster Hand, warum 
ein einziger Klick auf einen Phishing-Link zum Totalverlust führen 
kann. 

Mit dieser Folge bringen wir unsere erste Staffel des Podcasts 
"Reden wir über Geld" zum Abschluss und freuen uns auf viele neue 
Themen ab Februar 2026. Die aktuelle als auch alle bisher 
veröffentlichten Folgen finden Sie auf allen gängigen Podcast- 
Plattformen und unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast . 
Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @ 
redenwiruebergeld . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0047    2025-12-18/10:05
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden