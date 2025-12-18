W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: HMW Mobility begibt Genussscheine für nächsten Wachstumsschritt

dpa-AFX · Uhr
    - Erweiterung des Händlernetzes für technisch hochstehende  
Zweiräder in DACH-Raum und CEE sowie des Produktportfolios - 
Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet 

Stetten/Niederösterreich (APA-ots) - Zwtl.: HMW Mobility begibt  
Genussscheine für nächsten 
Wachstumsschritt 

- Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz und CEE 

- Wiederbelebung von HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) als 
Traditionsmarkte für technisch hochstehende Zweiräder 

- Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet 

Die HMW Mobility GmbH mit Sitz in Stetten/Niederösterreich begibt 
Genussscheine im Volumen von bis zu 750.000,- EUR über die Plattform 
CONDA Capital Market. Eine Beteiligung ist bereits ab 250,- EUR 
möglich. Das zufließende Eigenkapital soll den nächsten 
Wachstumsschritt des 2023 gegründeten Unternehmens finanzieren, 
nämlich die Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz 
und Zentral- und Osteuropa sowie den Ausbau des Produktportfolios. 
Derzeit hat HMW Mobility zwei Produktlinien (elektrisch und 
Verbrenner) mit je drei Modellen erfolgreich am Markt etabliert. 

" Wir entwickeln zugängliche Mobilität mit österreichischer DNA 
und modernster Technologie. Wir arbeiten mit geringer 
Fixkostenstruktur und hohem Digitalisierungsgrad. Unsere agile 
Unternehmensstruktur ist die ideale Voraussetzung für die Skalierung 
durch rasches und nachhaltiges Wachstum im dynamischen Zweiradmarkt", 
sagt Michael Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer der HMW Mobility 
GmbH. 

HMW Mobility wurde im Jahr 2023 vom gebürtigen Salzburger Michael 
Hofbauer und seinen Partnern gegründet, nachdem sie die Markenrechte 
an HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) erworben hatten. HMW, gegründet 
1948, war in den 50-Jahren des vorigen Jahrhunderts - nicht zuletzt 
dank der Entwicklung des Fuchs-Motors - die führende Motorradmarke in 
Österreich und darüber hinaus. 

Die Produktion der wesentlichen Komponenten erfolgt in China, 
Design, Engineering und Qualitätskontrolle kommen aus Österreich. 
Dazu kommen weitere Entwicklungs- und F&E Projekte im Haus. Mit dem 
Einstieg der RBO Stöckl GmbH konnte die HMW Mobility einen 
leistungsfähigen Logistik-, Vertriebs- und Servicepartner gewinnen. 

Der europäische Markt für elektrische und leichte Zweiräder 
wächst jährlich zweistellig. HMW Mobility ist mit vollelektrischen 
L1e Mopeds und L3e Rollern sowie 125cc Classic Motorrädern in diesem 
Segment zentral positioniert und bereit für den nächsten Schritt. 

Mehr über HMW Mobility GmbH: https://www.hmw-mobility.com 

Info zur Genussschein-Emission: https://conda- 
capital.com/campaign/hmw-mobility/ 

Rückfragehinweis: 
   Bernhard Grabmayr 
   Telefon: 06641421221 
   E-Mail: b@grabmayr.co 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1001090/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0027    2025-12-18/09:30
APA

