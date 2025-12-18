W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion Steiermark den renommierten WGIN-Award

Begrünte Fassade in Graz als internationales Vorzeigeprojekt  
ausgezeichnet 

Projekt verbessert Klima, Energie-Bilanz und Biodiversität 

UNIQA setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und investiert in grüne 
Infrastruktur 

Die UNIQA Landesdirektion Steiermark ist mit ihrer rund 800 m² 
großen Fassadenbegrünung in der Grazer Annenstraße mit dem World 
Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden. 
Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen 
durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht 
verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde 
und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können. 

" Als UNIQA Landesdirektion Steiermark wollten wir nicht nur über 
Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie direkt an unserem Standort in 
Graz sichtbar machen. Die Auszeichnung bestätigt, dass Investitionen 
in lebendige Fassaden messbare Vorteile für Klima, Stadtbild und 
Lebensqualität bringen und hoffentlich viele andere zum Nachmachen 
motivieren ", sagt Johannes Rumpl, UNIQA Landesdirektor in der 
Steiermark . 

" Grüne Infrastruktur ist ein wichtiger Teil unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie. Als Versicherung erkennen wir die 
Auswirkungen des Klimawandels und engagieren uns auch in unserer 
eigenen Betriebsführung, um mit vielen oftmals kleinen, aber 
gezielten Maßnahmen einen relevanten Impact zu erzielen ", betont 
UNIQA Vorstand René Knapp . 

Begrünung als Motor für Stadtwandel 

Die Begrünung mit Kletterpflanzen, Bäumen, bedarfsorientierter 
Bewässerung und ergänzender Photovoltaik sowie Grundwasser- 
Deckenkühlung wurde 2019 begonnen und verbessert Mikroklima und 
Energieeffizienz des Gebäudes. Gleichzeitig stärkt sie die 
Artenvielfalt und bindet mit der Naturwerkstatt ein Sozialunternehmen 
in die Pflege ein. Ein Ansatz, der bereits weitere Projekte entlang 
der Annenstraße angestoßen hat. Begrünte Straßenbahnhaltestellen, 
Parklets und neue Pflanzgefäße in ehemaligen Parkplätzen folgten und 
belegen die Rolle des Projekts als sichtbaren Katalysator für die 
Umgestaltung des Quartiers. 

" Diese Anerkennung zeigt, was möglich ist, wenn pragmatisches 
Design, robuste technische Systeme und soziale Wartungsmodelle zur 
Sanierung des Bestands zusammenkommen. Die Lösung beweist, dass wir 
auch dort bedeutende Pflanzflächen schaffen können, wo keine 
Bodenfläche vorhanden ist, und dass solche Interventionen 
weitreichende Veränderungen im urbanen Raum auslösen können ", so 
Projektberaterin Vera Enzi . 

UNIQA steuert mit klarem Plan in Richtung Netto-Null-Emissionen 

UNIQA ist die erste börsennotierte Versicherung in Österreich, 
die mit dem Transition Plan einen klares Konzept vorgelegt hat, wie 
sie in Österreich bis 2040 und in der gesamten Gruppe bis 2050 Netto- 
Null-Emissionen erreichen will. 

Im Zentrum stehen dabei zwei Themen: Erstens der Ausstieg aus 
fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas sowohl bei den 
Veranlagungen als auch bei der Versicherung von Geschäftskund:innen. 
Zweitens die gezielte Ausweitung grüner Aktivitäten: Dazu gehören der 
Ausbau nachhaltiger Investments, in die aktuell bereits mehr als zwei 
Milliarden Euro investiert sind, sowie die Förderung und Versicherung 
nachhaltiger Technologien wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

