APA ots news: UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion Steiermark den renommierten WGIN-Award

Begrünte Fassade in Graz als internationales Vorzeigeprojekt ausgezeichnet Wien (APA-ots) - - Projekt verbessert Klima, Energie-Bilanz und Biodiversität - UNIQA setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und investiert in grüne Infrastruktur Die UNIQA Landesdirektion Steiermark ist mit ihrer rund 800 m² großen Fassadenbegrünung in der Grazer Annenstraße mit dem World Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden. Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können. " Als UNIQA Landesdirektion Steiermark wollten wir nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie direkt an unserem Standort in Graz sichtbar machen. Die Auszeichnung bestätigt, dass Investitionen in lebendige Fassaden messbare Vorteile für Klima, Stadtbild und Lebensqualität bringen und hoffentlich viele andere zum Nachmachen motivieren ", sagt Johannes Rumpl, UNIQA Landesdirektor in der Steiermark . " Grüne Infrastruktur ist ein wichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Als Versicherung erkennen wir die Auswirkungen des Klimawandels und engagieren uns auch in unserer eigenen Betriebsführung, um mit vielen oftmals kleinen, aber gezielten Maßnahmen einen relevanten Impact zu erzielen ", betont UNIQA Vorstand René Knapp . Begrünung als Motor für Stadtwandel Die Begrünung mit Kletterpflanzen, Bäumen, bedarfsorientierter Bewässerung und ergänzender Photovoltaik sowie Grundwasser- Deckenkühlung wurde 2019 begonnen und verbessert Mikroklima und Energieeffizienz des Gebäudes. Gleichzeitig stärkt sie die Artenvielfalt und bindet mit der Naturwerkstatt ein Sozialunternehmen in die Pflege ein. Ein Ansatz, der bereits weitere Projekte entlang der Annenstraße angestoßen hat. Begrünte Straßenbahnhaltestellen, Parklets und neue Pflanzgefäße in ehemaligen Parkplätzen folgten und belegen die Rolle des Projekts als sichtbaren Katalysator für die Umgestaltung des Quartiers. " Diese Anerkennung zeigt, was möglich ist, wenn pragmatisches Design, robuste technische Systeme und soziale Wartungsmodelle zur Sanierung des Bestands zusammenkommen. Die Lösung beweist, dass wir auch dort bedeutende Pflanzflächen schaffen können, wo keine Bodenfläche vorhanden ist, und dass solche Interventionen weitreichende Veränderungen im urbanen Raum auslösen können ", so Projektberaterin Vera Enzi . UNIQA steuert mit klarem Plan in Richtung Netto-Null-Emissionen UNIQA ist die erste börsennotierte Versicherung in Österreich, die mit dem Transition Plan einen klares Konzept vorgelegt hat, wie sie in Österreich bis 2040 und in der gesamten Gruppe bis 2050 Netto- Null-Emissionen erreichen will. Im Zentrum stehen dabei zwei Themen: Erstens der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas sowohl bei den Veranlagungen als auch bei der Versicherung von Geschäftskund:innen. Zweitens die gezielte Ausweitung grüner Aktivitäten: Dazu gehören der Ausbau nachhaltiger Investments, in die aktuell bereits mehr als zwei Milliarden Euro investiert sind, sowie die Förderung und Versicherung nachhaltiger Technologien wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.