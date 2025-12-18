Bäume wachsen für Douglas nicht in den Himmel

Düsseldorf, 18. Dez (Reuters) - Rabattschlachten und die schlechte Konsumstimmung bremsen das Wachstum der Parfümeriekette Douglas.

Der Düsseldorfer Konzern erwartet für das neue Geschäftsjahr 2025/26 Umsätze zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro, wie Douglas am Donnerstag mitteilte. Im abgelaufenen Jahr erreichte der Konzern ohne die verkaufte Online-Apotheke Disapo 4,58 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge solle auch im neuen Jahr bei 16,5 Prozent liegen, hieß es weiter. Mittelfristig soll der Umsatz dann im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen - bei einer stabilen bereinigten Ebitda-Marge. "Unsere Märkte verändern sich in einem schwierigen Umfeld, aber wir sind gut positioniert, um weiter zu wachsen", sagte Douglas-Chef Sander van der Laan. Douglas sehe aber "Veränderungen im Verbraucherverhalten im Vergleich zu den äußerst dynamischen Jahren nach der Pandemie". Der Konzern schaut sich nun außerhalb Europas nach neuen Märkten um.

Douglas hatte erst im März die Jahresziele zusammengestrichen und auf die eingetrübte Konsumstimmung der Verbraucher verwiesen. Seine neue Prognose erreichte der Konzern bei Umsatz und Gewinn aber. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2024/25 wurde bei rund 4,5 Milliarden Euro erwartet, unter dem Strich blieb dank der deutlich gesunkenen Schulden ein Gewinn von rund 175,4 (Vorjahr: 84) Millionen Euro. Die Aktionäre um die Gründerfamilie Kreke und den Finanzinvestor CVC gehen dabei leer aus - eine Dividende zahlte Douglas nicht.

Neue Wachstumsperspektiven könnte sich Douglas nun außerhalb Europas erschließen. "Daher prüfen wir derzeit intensiv einen Markteintritt in der Golfregion, wo wir großes Potenzial für unser Premium-Beauty-Geschäft sehen", sagte van der Laan.