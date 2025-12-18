W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mercedes: Ziehen Kostenziel nicht vor

Reuters · Uhr
E-Mobilität
Berlin, 18. Dez (Reuters) - Mercedes hat einen Bericht dementiert, wonach das Kostenziel des Autobauers um ein Jahr vorgezogen werde.

Das Programm laufe planmäßig bis Ende 2027, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Das "Manager Magazin" hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, das Fixkostenziel solle um ein Jahr vorgezogen werden. Das dementierte der Sprecher.

Mercedes hatte im Frühjahr einen Plan vorgelegt, wie die Kosten bis 2027 um fünf Milliarden Euro gesenkt werden sollen. Neben Einsparungen im Einkauf und Effizienzgewinnen in Produktion und Entwicklung gehört dazu ein umfangreicher Abbau von Arbeitsplätzen in der Verwaltung.

