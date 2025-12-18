W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Brésil: Le Congrès approuve un texte destiné à réduire la peine de prison de Bolsonaro

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

BRASILIA, 18 décembre (Reuters) - Le Sénat brésilien a approuvé mercredi un texte destiné à réduire la peine de 27 ans de prison de l'ancien président Jair Bolsonaro, comme l'avait fait auparavant la chambre basse, une mesure qui devrait toutefois se heurter à l'opposition de la Cour suprême et du président Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula n'a pas indiqué en amont du vote s'il entendait promulguer ou opposer son veto au projet de loi, qui prévoit que Jair Bolsonaro purge seulement une peine d'un peu plus de deux ans de réclusion.

Le texte prévoit aussi de allègements de peines pour les personnes condamnées pour leur rôle dans l'insurrection de janvier 2023, quand des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé le palais présidentiel, le siège de la Cour suprême et le Congrès pour contester la défaite électorale du président sortant d'extrême droite.

(Maria Carolina Marcello; version française Jean Terzian)

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Jemand programmiert an einem Computer
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen
Dax Tagesrückblick 17.12.2025
Dax kann Marke von 24.000 Punkten nicht halten - Rüstungswerte steigengestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden