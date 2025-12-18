Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - Knappe Entscheidung
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.
Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für unveränderte Zinsen aus.
Zuletzt hatte die Notenbank im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert. Im September und November veränderte sie ihre Zinsen nicht./jsl/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien