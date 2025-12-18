Bund will sich Rekordsumme leihen - Erstmals über eine halbe Billion Euro

Berlin, 18. Dez (Reuters) - Der Bund will sich im kommenden Jahr wegen schuldenfinanzierter Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung eine Rekordsumme am Finanzmarkt leihen.

Bei Investoren sollen 512 Milliarden Euro eingesammelt werden, wie die mit dem Schuldenmanagement des Bundes betraute Finanzagentur am Donnerstag mitteilte. "Der Finanzierungsbedarf trägt den politischen Realitäten Rechnung", sagte deren Geschäftsführer Tammo Diemer. Der alte Rekord stammt aus dem Jahr 2023: Damals wurden für die Bekämpfung der Corona-Krise und der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine eine halbe Billion Euro aufgenommen. 2024 fiel die Summe auf 439 Milliarden Euro, im zu Ende gehenden Jahr auf 425 Milliarden Euro.

"Der deutsche Staat will sich im kommenden Jahr so viel Geld bei Investoren leihen wie nie zuvor", sagte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Diese Nachricht kommt angesichts der Haushaltspläne der Bundesregierung wenig überraschend, denn die geplanten Sonderschulden für Verteidigung und Infrastruktur müssen über den Anleihemarkt finanziert werden." Die Anleihemärkte hätten zunächst kaum auf die Ankündigung der Finanzagentur reagiert. Dies zeige, dass ein Angebotsanstieg in dem avisierten Ausmaß bereits weitgehend vorgezeichnet gewesen sei.

Der Bund plant für das kommende Jahr mit einer Neuverschuldung von 181,5 Milliarden Euro. Das wäre der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Notwendig ist zudem die Refinanzierung auslaufender Anleihen in Höhe von 309 Milliarden Euro, die an die Geldgeber zurückgezahlt werden müssen. Auch für die diversen Sondervermögen des Bundes müssen Milliarden aufgetrieben werden.

"IM TREND"

Am Kapitalmarkt will die Finanzagentur über Auktionen konventionelle Bundeswertpapiere mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren im Volumen von rund 318 Milliarden Euro platzieren. Weitere 176 Milliarden Euro werden auf diesem Wege über den Geldmarkt finanziert, wo kurz laufende Kredite aufgenommen werden. Hinzu kommt die Emission sogenannter Grüner Bundeswertpapiere im Volumen von 16 bis 19 Milliarden Euro.

Erstmals will der Bund im kommenden Jahr eine Anleihe mit 20-jähriger Laufzeit auflegen. "Wir haben auf der internationalen Bühne die USA gesehen, die dieses Segment neu eröffnet hatten vor etwa zwei Jahren", sagte Finanzagentur-Geschäftsführer Diemer. Davon habe man "ein bisschen gelernt und ein bisschen abgeguckt". Zudem gebe es einen Trend zu Anleihen mit kürzerer Laufzeit. So benötigen etwa niederländische Pensionskassen nach einer Gesetzesänderung künftig weniger langfristige Zinsabsicherungen für die Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen. "Das neue 20-jährige Segment ist auf jeden Fall im Trend", sagte Diemer.

"HOHES STANDING"

Deutschland ist wegen seiner Top-Bonitätsnote AAA ein gefragter Schuldner. Ob Pensionsfonds, Zentralbanken oder Versicherer: Viele Investoren decken sich gern mit deutschen Staatsanleihen ein. Um Anlegern aber in den kommenden Jahren den Kauf von zusätzlichen Bundesanleihen im Wert von Hunderten Milliarden Euro schmackhaft zu machen, müssen sie wohl mit höheren Zinsen gelockt werden, erwarten Ökonomen. Die Zinskosten für den Staat dürften steigen.

"Der Bund kann unter den Anlegern weiterhin auf sein hohes Standing als Benchmark-Emittent des Euroraums zählen", sagte LBBW-Experte Völker. Zudem suchten internationale Anleger angesichts der erratischen Politik der Regierung in Washington nach Anlagealternativen zu US-Staatsanleihen. "Dies erleichtert es dem Bund, das höhere Anleiheangebot am Markt unterzubringen, ohne massive Verwerfungen fürchten zu müssen", sagte Völker. "Wir rechnen dennoch damit, dass die Laufzeitprämien für länger laufende Bundesanleihen mittelfristig im Trend weiter steigen werden."

Trotz steigender Schulden und hartnäckiger Konjunkturflaute hat die europäische Ratingagentur Scope ihre Bestnote für die Kreditwürdigkeit Deutschlands zuletzt bestätigt. Die Bewertung werde bei AAA belassen, gaben die Bonitätswächter im September bekannt. Der Ausblick bleibt zudem "stabil", womit vorerst keine Änderung zu erwarten ist.

