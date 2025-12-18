DAX® - 50-Tage-Linie im Blickpunkt

Die fehlenden Anschlusskäufe hatten wir in den letzten Tagen mehrfach bemängelt. Jetzt wird es ernst für den DAX®, denn die deutschen „blue chips“ sind gestern nicht nur in den Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.066 Punkten) zurückgefallen, sondern auch unter die runde Marke von 24.000 Punkten gerutscht. Damit sitzt das Aktienbarometer unmittelbar auf der wichtigen 50-Tage-Linie (akt. bei 23.957 Punkten). Diesen „support“ gilt es unbedingt zu verteidigen, wenn es noch eine Chance auf die klassische Weihnachtsrally geben soll. Traditionell zählen die letzten Handelstage vor Weihnachten bis zum 6. Januar zu den besten des Jahres. Diesen saisonalen Rückenwind könnte der DAX® in der angeschlagenen Kurzfristverfassung sehr gut gebrauchen. Übergeordnet bleibt es indes bei der großen Tradingrange seit Mai zwischen 23.000 und 24.700 Punkten. Zum Abschluss schauen wir heute noch auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) weist einen Bullenanteil unter den US-Privatanlegern von 44,1 % aus. Seit drei Wochen liegt deren Prozentsatz nicht nur über dem der Bären (akt. 33,2 %), sondern auch über dem eigenen historischen Durchschnitt von 37,5 %.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.