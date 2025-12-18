DAX-FLASH: Dax gibt unter 24.000 Punkten wohl nochmals leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger müssen sich am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Am Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 23.934 Punkte. Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand.

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hat der Dax "seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus verlassen". Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. Die Wall Street und vor allem die technologielastigen Werte an der Nasdaq zollten dabei ihrem starken Lauf 2025 weiter Tribut. Der Dax kommt auf ein Jahresplus von 20 Prozent.

In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind./tih/jha/