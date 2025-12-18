W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vorbörse 18.12.2025

Dax startet mit Abschlägen in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Anleger müssen sich am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Am Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 23.934 Punkte.

Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand. Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

USA: Verluste

Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang des Jahres in den Fokus. Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47.885,97 Punkten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.885- 0,62 Prozent
S&P 5006.721- 0,24 Prozent
Nasdaq 22.693+ 0,23 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die schwächere Verfassung der US-Technologiewerte dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,4 Prozent nach und in der chinesischen Sonderverwaltungszone sank der Hang-Seng-Index um rund 0,3 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.001- 0,90 Prozent
Hang Seng25.468- 0,30 Prozent
CSI 3004.552- 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,51- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1745- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,85+ 0,47 Prozent
Euro in Yen183,05+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent60,16 USD+ 0,29  USD
WTI56,45 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2150 (2250) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA AUF 20 (17) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 785 (750) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

