Die Anleger müssen sich am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Am Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 23.934 Punkte.

Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand. Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

USA: Verluste

Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang des Jahres in den Fokus. Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47.885,97 Punkten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.885 - 0,62 Prozent &P 500 6.721 - 0,24 Prozent Nasdaq 22.693 + 0,23 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die schwächere Verfassung der US-Technologiewerte dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,4 Prozent nach und in der chinesischen Sonderverwaltungszone sank der Hang-Seng-Index um rund 0,3 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.001 - 0,90 Prozent Hang Seng 25.468 - 0,30 Prozent CSI 300 4.552 - 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,51 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,86 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 60,16 USD + 0,29 USD WTI 56,45 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 2150 (2250) EUR - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA AUF 20 (17) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 785 (750) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX