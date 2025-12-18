Der Dax hat am Donnerstag wieder kräftig zugelegt. Damit glich das Kursbarometer die Verluste der Vortage wieder aus und eroberte und die Marke von 24.000 Punkten zurück, die in den Wochen zuvor zunächst als Widerstand und dann als Unterstützung fungierte. Der Dax beendete den Handel genau ein Prozent höher bei 24.199 Punkten.

Den nötigen Schwung brachten dabei gute Zahlen und ein optimistischer Ausblick des KI-Profiteurs Micron in den USA sowie schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft. Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) reagierte der Dax wiederum kaum.

Die EZB ließ die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet erneut unverändert. Der für Sparer und Banken relevante Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,0 Prozent. Der Euroraum geht so mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,39 Prozent auf 30.281 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, legte um rund ein Prozent zu.

Rheinmetall trennt sich von zivilem Geschäft

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will Rheinmetall die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere stiegen moderat um 1,5 Prozent. Die Verkaufsabsichten überraschten nicht, schrieb dazu ein Händler.

Rational stiegen um 5,2 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für Thyssenkrupp Nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf 5,7 Prozent. Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um rund vier Prozent.

Gold mit Sprung zum Handelsende

Der Kurs des Euro gab ein wenig nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1724 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.

Nach US-Inflationsdaten gab der Dollar nur kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für Oktober gibt es zudem nicht.

Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Gold verharrte indes im Handelsverlauf auf dem Niveau der vorangegangenen Tage, sprang zum Handelsschluss in Frankfurt aber nochmal an. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte sich um 0,75 Prozent auf 4.371 US-Dollar. Damit näherte sich Gold seinem Rekordpreis von 4.381 Dollar an. In Euro gerechnet ging es ähnlich stark nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)