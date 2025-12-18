DB-Cargo-Chef: Externer Gutachter steht hinter neuen Sanierungsplänen

Berlin, 18. Dez (Reuters) - Die krisengeplagte Frachtsparte der Deutschen Bahn hat nach eigener Einschätzung die erste Hürde einer erfolgreichen Sanierung genommen.

Mit der Unternehmensberatung Oliver Wyman habe ein externer und unabhängiger Gutachter bestätigt, dass die vorläufigen Pläne des Managements in die richtige Richtung gingen und unter diesen Bedingungen die Wende möglich sei, sagte der neue Chef von DB Cargo, Bernhard Osburg, zu Journalisten in Berlin. "Wir sind also weiter im Spiel."

Die Sanierungspläne des langjährigen Thyssenkrupp-Managers für DB Cargo sind noch nicht im Detail bekannt. Osburg ist seit Mitte November im Bahn-Konzernvorstand für den Güterverkehr zuständig. Anfang Dezember hat er den Sanierungsspezialisten Oliver Tietze in das Führungsgremium der Tochter geholt. Bis Ende des Jahres soll das Sanierungskonzept konkreter ausgearbeitet sein.

Geplant ist dann eine erneute Gutachterbewertung durch die Berater von Oliver Wyman. Diese hatten im Herbst das bisherige Sanierungskonzept der DB Cargo als nicht ausreichend eingestuft und damit maßgeblich zum Rauswurf der damaligen Cargo-Chefin Sigrid Nikutta beigetragen. Nach der Bewertung durch Oliver Wyman soll dann bis Ende Februar ein finaler Sanierungsplan für die DB Cargo mit Sitz in Mainz abgestimmt werden.

EVG GIBT SICH OFFEN, ABER AUCH KÄMPFERISCH

Nikutta war vor allem von der einflussreichen Eisenbahngewerkschaft EVG vorgeworfen worden, nur zu sparen, aber kein zukunftsträchtiges Konzept zu haben. Auf Druck der EU-Kommission, die übermäßige staatliche Subventionen verhindern soll, ist DB Cargo verpflichtet, bis Ende 2026 profitabel zu werden. Denn der Mutterkonzern darf die Verluste der Tochter nicht mehr ausgleichen. Entscheidend wird daher, einen positiven Cashflow zu erzielen - also mehr Geld einzunehmen als abfließt.

"Die Lage bei der DB Cargo ist nach wie vor extrem schwierig", sagte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay. "Der Unterschied zu vorher ist aber, dass es mit Bernhard Osburg wieder um Geschäftsentwicklung statt Geschäftsabwicklung geht. Mein Eindruck ist, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der nach 2026 nicht nur die schwarze Null erreichen möchte, sondern auch europäischer Marktführer im Schienengüterverkehr bleiben will." Über den richtigen Weg dahin werde die EVG hart verhandeln und sicher auch streiten. "Die EVG will Maßnahmen entwickeln, die einen Personalabbau abmildern. Mit besseren Prozessen, mehr Wettbewerbsfähigkeit und neuen Kunden kann das Unternehmen erfolgreich werden."

Die Frachtsparte der Bahn transportierte im ersten Halbjahr 2025 zehn Prozent weniger Güter, der Umsatz sank um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der operative Verlust verbesserte sich auf 96 Millionen Euro. Im Güterbereich machen Konkurrenten der Bahn bereits rund 60 Prozent des Geschäfts in Deutschland.

Innerhalb des Konzerns herrscht die Hoffnung, dass Osburg nicht auf Einmaleffekte setzt, sondern eine Strategie entwickelt, um in den nächsten Jahren profitabel zu sein. Ein Hebel dürften Kostensenkungen sein. Dafür könnte das internationale Geschäft punktuell ausgebaut oder die Auslastung zumindest verbessert werden. Viele Industriekunden von DB Cargo haben in den vergangenen Jahren Aktivitäten ins europäische Ausland verlagert. Osburg wollte sich dazu noch nicht äußern. Erwartet wird auch ein Umbau des sogenannten Einzelwagenverkehrs, der für die Stahlbranche besonders wichtig ist, aber hohe Fixkosten verursacht. In dem defizitären Bereich werden einzelne Güterwaggons bei Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt.

