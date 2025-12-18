Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1719 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87460 (0,87850) britische Pfund, 182,55 (182,38) japanische Yen und 0,9316 (0,9332) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro hält sich über 1,17 US-Dollar - Schwacher Ifo keine Belastunggestern, 20:47 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
PlusAbgestrafte Aktien