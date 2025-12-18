W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die Anleger müssen sich am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Am Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 23.934 Punkte. Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand. Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der größte US-Börsengang des Jahres in den Fokus. Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47.885,97 Punkten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die schwächere Verfassung der US-Technologiewerte dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,4 Prozent nach und in der chinesischen Sonderverwaltungszone sank der Hang-Seng-Index um rund 0,3 Prozent.

DAX              		23.960,59		-0,48%		
XDAX            		23.882,05		-0,95%		
EuroSTOXX 50		  5.681,67		-0,63%		
Stoxx50        		  4.819,00		-0,03%		
														
DJIA             		47.885,97		-0,47%		
S&P 500        		  6.721,43		-1,16%		
NASDAQ 100  		24.647,61		-1,93%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    127,51               0,05%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1745		    0,05%	
USD/Yen             	155,85		    0,10%		
Euro/Yen       		183,05		    0,15%

BITCOIN:

Bitcoin		        86.504		    0,34%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          60,16                  0,48 USD
WTI                            56,45                  0,51 USD

/jha/

