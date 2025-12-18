EQS-Adhoc: Allgeier SE: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und Aktienrückkauf

EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Prognose/Aktienrückkauf

Allgeier SE: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und Aktienrückkauf



18.12.2025 / 14:32 CET/CEST

München, 18.12.2025 – Der Vorstand der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63), München, erwartet gemäß der heute verabschiedeten Konzernplanung für das heute fortgeführte Geschäft im kommenden Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in der Größenordnung von 370 bis 420 Mio. Euro. Das erwartete bereinigte EBITDA für 2026 beträgt zwischen 48 und 54 Mio. Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge wird in einer Größenordnung von 13 Prozent erwartet. Der Planung für das Geschäftsjahr 2026 liegt die Erwartung zugrunde, dass sich das Geschäft im Bereich der Digitalisierungsprojekte für die öffentliche Hand im Laufe des Jahres 2026 sukzessive normalisiert und bislang auf Eis liegende Projekte fortgesetzt werden können. Dies soll vor allem im zweiten Halbjahr für eine deutliche Belebung der Geschäftsentwicklung sorgen.

Mittelfristig erwartet der Vorstand für den kommenden Dreijahreszeitraum eine durchschnittliche organische Wachstumsrate des Konzernumsatzes von 10 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll innerhalb dieses Zeitraums weiter auf 15 Prozent anwachsen.

Alle vorgenannten Planzahlen und Zielsetzungen für den Zeitraum ab 2026 beziehen sich auf das organische Konzernwachstum. Potenzielle weitere Akquisitionen werden einen zusätzlichen Beitrag zum Umsatz- und Ergebniswachstum leisten.

Nach Veräußerung der Allgeier IT Services GmbH, München, erwartet Allgeier für das Gesamtjahr 2025 im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz zwischen 340 und 350 Mio. Euro (Vorjahr: 355 Mio. Euro) und ein bereinigtes EBITDA in der Größenordnung von 42 bis 44 Mio. Euro (Vorjahr: 46 Mio. Euro), was einer operativen Ergebnismarge von rund 12,5 Prozent entspricht. Mit dem Zufluss aus der Veräußerung werden sich die Netto-Finanzverbindlichkeiten im Konzern auf ca. 45 Mio. Euro reduzieren (Vorjahr: 122 Mio. Euro). Die Leasingverbindlichkeiten gem. IFRS 16 werden sich auf ca. 25 Mio. Euro belaufen (Vorjahr: 37 Mio. Euro). Der damit entstehende finanzielle Spielraum soll für weitere Akquisitionen genutzt werden.

Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5 Prozent der ausgegebenen Aktien der Allgeier SE zu starten. Das Programm hat zunächst eine Laufzeit bis zum 30. April 2026. Mit der Durchführung hat der Vorstand eine Bank beauftragt, die den Aktienrückkauf während der Laufzeit selbständig und unabhängig nach den dafür bestehenden Regeln über die Börse vornehmen wird.

Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass Angaben für Zeiträume nach dem 30. September 2025 auf Annahmen und Schätzungen beruhende Erwartungen des Vorstands darstellen. Die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftigen Entwicklungen und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc-Mitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



Kontakt:



Allgeier SE

Investor Relations

Dr. Christopher Große

Montgelasstraße 14

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit umfassenden Software- und IT-Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und KI-Plattformlösungen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. Die beiden Konzernsegmente Enterprise IT und mgm technology partners sind an Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, den USA und Kanada tätig. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com

