EQS-Adhoc: Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt
EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf
Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt
18.12.2025 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt
Der Vorstand der STRABAG SE informiert hiermit, dass die Gespräche mit der VIACAMA AG (vormals VAMED AG) beendet wurden und STRABAG daher die AKH-Betriebsführungsgesellschaft, VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., nicht erwerben wird.
Ende der Insiderinformation
18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 22422 – 1089
|Fax:
|+43 1 22422 - 1177
|E-Mail:
|investor.relations@strabag.com
|Internet:
|www.strabag.com
|ISIN:
|AT000000STR1
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2247838
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2247838 18.12.2025 CET/CEST