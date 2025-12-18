W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe

18.12.2025 / 20:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die The Grounds Real Estate Development AG („The Grounds“ / ISIN: DE000A40KXL9) hat sich mit einem Fondsvehikel, das von H.I.G. Capital gemanagt wird („Investor“), auf eine Änderung der von dem Investor in 2023/2024 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe geeinigt. Das führt zu einem Ausweis der Anleihe als Eigenkapital im IFRS-Konzernabschluss. Konkret wurde die Laufzeit der Anleihe auf unendlich geändert und eine Rückzahlung erfolgt nur auf Initiative der Gesellschaft. Die Sicherheiten entfallen und die Anleihe wird nachrangig ausgestaltet.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini (Vorstand / CEO), Andrew Wallis (Vorstand / CFO)

Zimmerstraße 16, 10969 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Ende der Insiderinformation

18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Grounds Real Estate Development AG
Zimmerstraße 16
10969 Berlin
Deutschland
Telefon:030 2021 6866
Fax:030 2021 6489
E-Mail:info@tgd.ag
Internet:www.thegroundsag.com
ISIN:DE000A40KXL9, DE000A3H3FH2,
WKN:A40KXL, A3H3FH, A40KXL
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2248734
Ende der MitteilungEQS News-Service

2248734 18.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
The Grounds Real Estate Development

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionengestern, 18:11 Uhr · onvista
Plus
Abgestrafte Aktien
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wertgestern, 15:00 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden