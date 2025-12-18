W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford gibt Wirksamkeit einer Kapitalherabsetzung bekannt

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
18.12.2025 / 12:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wolford AG gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 29.7.2025 beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 182 ff AktG im Firmenbuch eingetragen wurde und nunmehr wirksam ist. Das Grundkapital der Gesellschaft von bisher EUR 71.368.545,60, eingeteilt in 14.868.447 Stammaktien, wurde dadurch um EUR 56.500.098,60 auf nunmehr EUR 14.868.447,00 herabgesetzt.

Ende der Insiderinformation

18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon:+43/5574/6900
E-Mail:investor@wolford.com
Internet:www.wolford.com
ISIN:AT0000834007
WKN:83400
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2248386
Ende der MitteilungEQS News-Service

2248386 18.12.2025 CET/CEST

Wolford

