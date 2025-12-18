EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford gibt Wirksamkeit einer Kapitalherabsetzung bekannt

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Wolford AG gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 29.7.2025 beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 182 ff AktG im Firmenbuch eingetragen wurde und nunmehr wirksam ist. Das Grundkapital der Gesellschaft von bisher EUR 71.368.545,60, eingeteilt in 14.868.447 Stammaktien, wurde dadurch um EUR 56.500.098,60 auf nunmehr EUR 14.868.447,00 herabgesetzt.

