EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
18.12.2025 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
http://www.buho.at/finanzberichte
18.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Österreich
|Internet:
|www.buho.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
