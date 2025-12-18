W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: GMF Capital GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 11:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: GMF Capital GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Gert
Nachname(n): Frank
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Limes Schlosskliniken AG

b) LEI
391200Z8HTYQVFL9IB58 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JDBC7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
354,99 EUR 69.934,45 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
354,9900 EUR 69.934,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XETR


18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG
Kaiser-Wilhelm-Ring 26
50672 Köln
Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102556  18.12.2025 CET/CEST

