EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: GMF Capital GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|GMF Capital GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Gert
|Nachname(n):
|Frank
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Limes Schlosskliniken AG
b) LEI
|391200Z8HTYQVFL9IB58
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JDBC7
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|354,99 EUR
|69.934,45 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|354,9900 EUR
|69.934,4500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Limes Schlosskliniken AG
|Kaiser-Wilhelm-Ring 26
|50672 Köln
|Deutschland
