EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: GMF Capital GmbH, Kauf

18.12.2025 / 11:21 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: GMF Capital GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Gert Nachname(n): Frank Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Limes Schlosskliniken AG

b) LEI

391200Z8HTYQVFL9IB58

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JDBC7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 354,99 EUR 69.934,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 354,9900 EUR 69.934,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln Deutschland

