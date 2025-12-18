W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 10:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Peter
Nachname(n):Anzeletti-Reikl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000606306

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,38 EUR142 Stück
36,38 EUR400 Stück
36,4 EUR51 Stück
36,42 EUR291 Stück
36,46 EUR400 Stück
36,46 EUR400 Stück
36,48 EUR27 Stück
36,5 EUR200 Stück
36,5 EUR200 Stück
36,5 EUR200 Stück
36,5 EUR200 Stück
36,5 EUR60 Stück
36,5 EUR300 Stück
36,52 EUR604 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,4672 EUR3.475,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

18.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
Ende der MitteilungEQS News-Service

102554 18.12.2025 CET/CEST

