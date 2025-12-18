EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Peter Anzeletti-Reikl, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.12.2025 / 10:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Peter
|Nachname(n):
|Anzeletti-Reikl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Raiffeisen Bank International AG
b) LEI
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000606306
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|36,38 EUR
|142 Stück
|36,38 EUR
|400 Stück
|36,4 EUR
|51 Stück
|36,42 EUR
|291 Stück
|36,46 EUR
|400 Stück
|36,46 EUR
|400 Stück
|36,48 EUR
|27 Stück
|36,5 EUR
|200 Stück
|36,5 EUR
|200 Stück
|36,5 EUR
|200 Stück
|36,5 EUR
|200 Stück
|36,5 EUR
|60 Stück
|36,5 EUR
|300 Stück
|36,52 EUR
|604 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|36,4672 EUR
|3.475,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|18.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
18.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102554 18.12.2025 CET/CEST