EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.12.2025 / 12:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Reinhard
Nachname(n):Mayer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

b) LEI

529900TU48UE99NHEY88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3ENQ51

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,3600 EUR7.219,20 EUR
15,3800 EUR1.999,40 EUR
15,4000 EUR10.010,00 EUR
14,6000 EUR25.550,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,9262 EUR44.778,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

18.12.2025 CET/CEST
EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
Internet:https://ir.schott-pharma.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102564 18.12.2025 CET/CEST

SCHOTT Pharma

