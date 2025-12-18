EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.12.2025 / 13:49 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Schoenberg
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SIMONA Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900BTXZALKUBU3387
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5CP0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|52,00 EUR
|41.600,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|52,0000 EUR
|41.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SIMONA Aktiengesellschaft
|Teichweg 16
|55606 Kirn an der Nahe
|Deutschland
|Internet:
|www.simona.de
